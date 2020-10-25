Trafikte abart egzozla dehşet saçmıştı! Men cezası aldı

İstanbul Küçükçekmece’de kaydedilen görüntülerde, abartı egzoz takılı tankerle ilerleyen sürücü, akan trafikte "slalom" yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Görüntüler üzerine çalışma başlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri sürücü Yunus H. Ti yakaladı sürücüye 2 bin 588 lira ceza yazıldı. Tanker trafikten men edildi.

Bu görüntüler üzerine harekete geçen Sivil Trafik Ekipleri Plakasını belirlediği tanker sürücüsünü gözaltına aldı. 34 ZB 6333 plakalı araç sürücüsü Yunus H. ye ceza yazan Ekipler tankeri trafikten men etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri Sürücü Yunus H. 'ye 2918 sayılı KTK'nın 32/3 (abartı egzoz) maddesinden bin 228 Lira , 46/2G (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmeleri-makas-) maddesinden bin 228 Lira , 72 (ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak) maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda 2 bin 588 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 34 ZB 6333 plakalı tanker teknik şartlarını yerine getirene kadar trafikten men edildi.

Yunus Emre KAVAK / SABAH

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