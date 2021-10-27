Trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen sürücüler kaldırıma çıktı

TEM Otoyolu Hadımköy bağlantı yolunda trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen sürücüler kaldırımda ilerliyor. 2 şeritli yolu kullanmayan bir servis sürücüsü ise kaldırımda giden yayadan korna çalarak yol istediği görüntüler kameralara yansıdı. Trafikten kaçmaya çalışan sürücüler trafik polisleri tarafından kurulan denetim noktasında yakalanınca cezadan kaçamadı.

TEM Otoyolu Hadımköy bağlantı yolu Esenyurt mevkiinde sürücüler, araçlarıyla yoğun trafiğe girmemek için kaldırımdan gitmeye başladı. Kaldırımdaki yayalardan korna çalarak yol isteyen sürücüler için Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri denetim noktası oluşturdu. Ekipler, kaldırımda yayalardan yol isteyen sürücüleri durdurdu.

Sürücülere "Araçları kamunun veya kişilere zarar verecek şekilde sürmek" ve "Trafik levhalarına uymamak" suçlarından para cezası kesildi. Bu arada, servis sürücüsünün kaldırımda giden yayadan korna çalarak yol istemesi kameraya yansıdı.