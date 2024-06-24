Trafik tartışmasında korku dolu anlar! Aynasını kıran motosikletliye silah çekti

Bursa'da bir motosikletli tartıştığı kişinin aynasını kırdı. Otomobil sürücüsü, ise kısa bir kovalamacının ardından motosikletlinin önünü kesip, silah çekti.

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