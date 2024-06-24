Trafik sıkışıklığına 4 çözüm önerisi! Park alanları yol olsun…

Türkiye'nin hatta tüm dünyanın ortak sorunu olan trafik, artık hayatımızda vazgeçilmez bir hal aldı. Bu durum sürücülerin uzun saatler direksiyonda kalmasına, dolayısıyla hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlanmasına neden oluyor. Ancak trafik akışı üzerine uzmanlaşmış matematikçiler, çoğu trafik sıkışıklığının gereksiz olduğuna dikkat çekiyor. Trafik sorununu sonsuza kadar çözmek isteyen Alexander Krylatov, iki meslektaşıyla birlikte trafik akışı sorununa çözüm önerilerini ve bunların nasıl uygulanacağını anlattığı bir kitap yayınladı.

KİTAPTA GÜNDEME GETİRİLEN 4 FİKİR ŞÖYLE:

- TÜM SÜRÜCÜLER AYNI NAVİGASYON SİSTEMİNDE YER ALSIN

- PARK ALANLARI YOLLARA DÖNÜŞTÜRÜLSÜN

- ELEKTRİKLİ ARAÇ KULLANIMI ÖZENDİRİLSİN

- VAR OLAN YOLLARIN 'İKİZİ' YAPILSIN