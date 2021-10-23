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Trafik polisinden yürek ısıtan hareket! Yaşlı kadına böyle yardım etti

İHA
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Giriş: 23.10.2021 17:25
Yozgat’ta, yakacak ihtiyacını karşılamak için odun taşıyan yaşlı kadına trafik polisinin yardım ettiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Şehir içi Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Savaş Sağlam, ekip otosuyla devriye attığı sırada odun taşımakta zorlanan yaşlı kadını fark etti. Araçtan inen polis memuru yaşlı kadına yardım etti. Dal parçasının sürükleyerek götüren polis memurunun yaşlı kadına evine kadar eşlik etti. O anları cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Trafik polisinden yürek ısıtan hareket!
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