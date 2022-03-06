06 Mart 2022, Pazar
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Trafik maganları sokakları birbirine kattı!
İstanbul'da iki farklı grup, otomobilleriyle yol kapatıp yüksek sesli müzik eşliğinde dans etti. Çevrede bulunan bazı kişiler ise grubun yüksek sesli müzik dinleyip eğlenmesini meraklı gözlerle izledi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.