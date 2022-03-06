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Trafik maganları sokakları birbirine kattı!

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Giriş: 06.03.2022 14:19
İstanbul'da iki farklı grup, otomobilleriyle yol kapatıp yüksek sesli müzik eşliğinde dans etti. Çevrede bulunan bazı kişiler ise grubun yüksek sesli müzik dinleyip eğlenmesini meraklı gözlerle izledi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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