20 Şubat 2024, Salı
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Trafik magandası taksici gözaltında! Kaldırıma çıkarak ilerlemişti
İstanbul Avcılar'da trafikten kurtulmak isteyen bir taksi şoförü aracıyla kaldırıma çıkarak oradan ilerledi. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen emniyet, trafik magandası taksiciyi gözaltına aldı.