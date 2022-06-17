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Trafik magandası 'pes' dedirtti! Kaldırımda yol alıp tepki gösterenleri tehdit etti

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Giriş: 17.06.2022 10:19
Hadımköy E-5 bağlantı yolu istikametinde personel taşıyan bir aracın yoğun trafiği fırsat bilip kaldırımdan ilerlemesine tepki gösteren yaya, arabanın önüne atlayıp kaldırımdan inmesini istedi. Şöfor, önce aracı üstüne sürdü daha sonra araçtan inip tehditler savurup yoluna devam etti.
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