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Trafik magandası önce yol kesti sonra takip edip aynayı kırdı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 14.05.2024 10:27
Son dakika yaşam haberleri... İstanbul'da bir sürücü trafikte tartıştığı sürücüyü tehdit edip aynasını levyeyle kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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