Trafik magandaları makas atıp sosyal medyada paylaştı!

Ankara'da yolda makas atarak ilerleyen ve o anları cep telefonu ile kaydederek, sosyal medyada paylaşan sürücünün kimliği, söz konusu videodan yola çıkarak polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde tespit edildi. Şüpheli A.Y.A.'nın içinde bulunduğu araç dün Eskişehir yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durduruldu ve şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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