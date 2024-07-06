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Trafik kazası anlaşmazlığı husumete dönüştü! 8 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.07.2024 01:31
İzmir'de 1 hafta önce meydana gelen hasarlı trafik kazası nedeniyle 2 grup arasında anlaşmazlık yaşanırken; bir grup, karşı tarafın iş yerine silahlı saldırı düzenledi, olayda 8 kişi yaralandı. Yaşanan silahlı saldırının, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan olaya karışan 3 şüpheli de tutuklandı.
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