Trafik kavgası döner bıçaklı kavgaya dönüştü! Birbirini suçlayan taraflar ölümle tehdit edildiklerini iddia etti

Ankara’da trafik kazası geçerin kadın, karşı tarafın para almak için kendisine tuzak kurulduğunu ve ailesiyle birlikte ölüm tehditleri aldığını iddia etti. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen karşı taraf ise iftiraya uğradıklarını ileri sürdü. Kaza sonrası yaşanan döner bıçaklı saldırı anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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