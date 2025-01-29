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Trafik ışıklarında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı!

Trafik ışıklarında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.01.2025 01:34
Edirne merkez Atatürk Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere, arkalarından hızla gelen bir otomobil çarptı. Dört aracın karıştığı zincirleme kazada, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Trafik ışıklarında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı!
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