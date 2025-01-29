Trafik ışıklarında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada: 2 yaralı!

Edirne merkez Atatürk Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere, arkalarından hızla gelen bir otomobil çarptı. Dört aracın karıştığı zincirleme kazada, araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN