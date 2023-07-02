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Trafik gürültüsüne 'bariyer' çekiliyor

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Giriş: 02.07.2023 12:31
Gürültü kirliliğine karşı önlemler artırılıyor. Türkiye'de yollara toplam 11 bin 253 metrekare gürültü bariyeri yapıldı. A Haber muhabiri Sefer Ayçe, ayrıntıları aktarmak için karşımızda.
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