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Trafik ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim

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Giriş: 06.04.2024 11:55
Zonguldak’ta trafik polisleri, Ramazan Bayramı öncesinde dronlu trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulamada 6 araç sürücüsüne 20 bin 507 TL idari para cezası uygulandı.
Trafik ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim
Trafik ekiplerinden bayram öncesi dronlu denetim
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