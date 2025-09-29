29 Eylül 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Trafik çilesi: İstanbul’un çözümsüz sorunu
İstanbul tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra her geçen gün büyüyen nüfusu ve metropol yapısıyla öne çıkan bir şehir. Ancak bu dinamik yapı, beraberinde çözülmesi zor bir sorunu da getiriyor: Trafik. İstanbul'da yaşayanlar için trafik, sadece bir ulaşım sorunu olmaktan çıkıp, günlük hayatın en büyük stres kaynaklarından biri haline gelmiş durumda.