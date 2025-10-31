31 Ekim 2025, Cuma

Trafik cezasına öfkelenen sürücü elektrik direğine çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.10.2025 16:44
Olay, öğle saatlerinde Antepoğlu Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonet sürücüsü Ö.U., sanayi içerisinde trafik denetimi yapan jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde Ö.U.’ya 4 bin 600 lira para cezası uygulandı. Cezaya tepki gösteren sürücü, yakındaki elektrik direğine tırmanarak aşağıya atlayacağını söyledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Fren testi için sanayiye geldiğini ve sonrasında araç muayene istasyonuna gideceğini ileri süren Ö.U., çevredekilerin kısa süren ikna çabalarının ardından direkten indirildi. Öte yandan bazı sanayi esnafı, sanayi sitesi içerisinde trafik denetimi yapılmasının doğru olmadığını savunarak ekiplere tepki gösterdi.
