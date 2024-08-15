15 Ağustos 2024, Perşembe
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Trafik cezası yiyeceklerini düşünürken güvenli sürüş hakkında bilgi aldılar
Antalya'da trafik polisleri, motosiklet sürücülerine yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışması yaptı. Park girişinde trafik polisleri tarafından tek tek durdurulan motosiklet kullanıcıları önce uygulamaya denk geldiklerini düşündü. Trafik cezası kesileceğini düşünen motosiklet kullanıcıları eksikleri olup olmadığını kontrol ederken, kimileri de her dakika artan motosikletli sayısını görünce ne olduğunu anlamaya çalıştı. Bir süre sonra Trafik Denetleme Şube Müdürü tarafından yapılan açıklama ile motosiklet kullanıcıları rahat bir nefes aldı.