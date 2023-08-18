Trafik cezalarında yeni dönem! Gelire göre ceza sistemi uygulanmalı mı?

Trafik cezalarının araç bedeline göre endekslenmesi gündeme geldi. Avrupa'nın birçok ülkesinde uygulanan sistem, güvenli trafik için yeni bir adım olur mu? Uzmanlar bu konuda ne düşünüyor? Trafikte Ortak Akıl Platformu Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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