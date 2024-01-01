Trafik cezaları ne kadar oldu?

Trafik cezaları her yıl yeniden değerleme oranına göre artılıyor. 2024 yılı için açıklanan yeniden değerleme oranı ise yüzde 58 virgül 46 olarak belirlendi. Yeni yılda hangi kural ihlaline ne ceza verileceğini A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.

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