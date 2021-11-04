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Trafiğin yoğun olması nedeniyle yolcusunu götürmeyen taksici ile müşteri arasında tartışma çıktı

İHA
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Giriş: 04.11.2021 11:26
Güncelleme:04.11.2021 11:26
Esenyurt’ta trafiğin yoğun olduğu güzergaha girmek istemeyen taksi sürücüsü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Yolcuyu yoğun trafik nedeniyle gitmek istediği yere götürmeyen taksici "Öldürsen de çalışmıyorum” derken, o anları görüntüleyen yolcu ise araçtan indikten sonra tepkisi küfür ederek gösterdi. Olay, Esenyurt'ta yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi taksiye binerek eve gitmek istedi. Taksi şoförü yoğun trafik nedeniyle aracına binen yolcuyu o güzergaha götürmek istemedi. Bunun üzerine ön koltuğa oturan yolcu ile taksi sürücü arasında tartışma başladı. Müşteri seçmekle suçlayıp "çakallık yapıyor" diyen yolcunun tepkisi üzerine taksici ise, "Öldürsen de çalışmıyorum" dedi. Yaşanan sözlü tartışmanın ardından araçtan inen yolcu, küfür etmeye başladı. Yaşananlar ise şoförle tartışan yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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