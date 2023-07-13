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Trafiğin ortasında faciadan dönüldü! Çevredekiler büyük korku yaşadı

A Haber
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Giriş: 13.07.2023 11:29
İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu notalardan birinde bir araç alev aldı. Sürücü canını kurtardı sonra da aracını kurtabilmenin telaşına düştü Yanmaya başlayan araçtan yangın tüpü çıkmadı. Diğer sürücülerden yardım istedi sürücü ama bulamadı. Çünkü duran araçlarda da ya yangın tüpü yoktu, ya da olsa da bozuktu. Yaşananlar yıllardır süregelen bu hayati konuyu bir kez daha gündeme taşıdı.
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