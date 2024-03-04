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Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 17:35
Türkiye İstatistik Kurumu, motorlu taşıtlara ilişkin verileri paylaştı. Verilere göre, ocak ayında 213 bin 493 taşıtın daha trafiğe kaydı yapıldı. Böylece Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 28 milyon 951 bin 792'ye yükseldi.
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Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı!
Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı!
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