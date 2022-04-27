27 Nisan 2022, Çarşamba
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Trabzonspor'dan müthiş rekor! 415 gündür bileğini büken olmadı
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta öncesi şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaşan ve hafta sonunda sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, ligde 28 hafta liderlik koltuğuna otururken, iç sahada 415 gündür mağlup olmuyor.