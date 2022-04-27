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Trabzonspor'dan müthiş rekor! 415 gündür bileğini büken olmadı

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Giriş: 27.04.2022 12:43
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta öncesi şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemeye çok yaklaşan ve hafta sonunda sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, ligde 28 hafta liderlik koltuğuna otururken, iç sahada 415 gündür mağlup olmuyor.
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