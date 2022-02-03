Trabzon'daki gençlerle buluşma toplantısında ortaya çıktı! Başkan Erdoğan'ın adaşı isminin hikayesini anlattı

Başkan Erdoğan'ın Trabzon'u ziyareti sırasında Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde konuştuğu ve sosyal medyada viral olan Recep Tayyip Erdoğan isimli öğrenciden samimi açıklamalar geldi: "Babam böyle yiğit bir liderin adı yaşatılmalı deyip adımı koymuş. İsminin Recep Tayyip Erdoğan olduğuna çok defa kimseyi inandıramıyorum." dedi