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Trabzon'daki gençlerle buluşma toplantısında ortaya çıktı! Başkan Erdoğan'ın adaşı isminin hikayesini anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2022 12:22
Başkan Erdoğan'ın Trabzon'u ziyareti sırasında Akçaabat Halk Kütüphanesi'nde konuştuğu ve sosyal medyada viral olan Recep Tayyip Erdoğan isimli öğrenciden samimi açıklamalar geldi: "Babam böyle yiğit bir liderin adı yaşatılmalı deyip adımı koymuş. İsminin Recep Tayyip Erdoğan olduğuna çok defa kimseyi inandıramıyorum." dedi
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