Trabzon'da yolcu otobüsü alev topuna döndü! Otoyolda dehşet anları kamerada...

Artvin-Van seferini yapan bir yolcu otobüsü Trabzon'da alevlere teslim oldu. Şoför, tehlikeyi fark eder etmez hemen yolcuları tahliye ederek büyük bir faciayı önledi. Bir anda alev topuna dönen yolcu otobüsü uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Tranbzon'da yolcu otobüsü alev alev yandı. İçerisindeki yolcular son anda kurtuldu.

Artvin'den Van'a giden yolcu otobüsü, Karadeniz sahil yolunda ilerlerken motor kısmından dumanlar yükseldi. Şoför aracı sağa çekerek hemen yolcuları tahliye etti. Kısa süre sonra da otobüs alev topuna döndü.

Yoldan geçen diğer sürücüler araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü. Yolcuların içerideki tüm eşyaları kül oldu. Tek teselli ölen ya da yaralananın olmamasıydı.

Yangın nedeniyle Rize-Trabzon kara yolundaki ulaşım bir süre aksadı. Yangın nedeniyle hasar gören yolcu otobüsü olay yerinden çekildi. Yolcular ise başka bir otobüse alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.