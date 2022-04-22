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Trabzon'da vahşet! Çay bahçesindeki tartıştığı eşini öldürdü | O anlar ortaya çıktı

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Giriş: 22.04.2022 08:43
Trabzon'da Azerbaycan uyruklu Turana Umayev parkta çay bahçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Elvin Umayev tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Cinayet anı iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.
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