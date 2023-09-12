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Trabzon'da taş ocağında heyelan kamerada

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Giriş: 12.09.2023 15:28
Trabzon'da kullanılmayan taş ocağında meydana gelen heyelan sonucu dik yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü anlar ile çevredekilerin yaşadığı panik, cep telefonu ile görüntülendi.
Trabzon’da taş ocağında heyelan kamerada
Trabzon'da taş ocağında heyelan kamerada
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