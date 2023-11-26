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Trabzon'da şiddetli fırtına yangınlara neden oldu!

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Giriş: 26.11.2023 21:26
Trabzon'un bir çok ilçesinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle ortaya çıkan yangınlar korku ve paniğe yol açtı. Çıkan yangının ardından itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre yangında herhangi bir can kaybı olmadı.
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