17 Ağustos 2023, Perşembe
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Trabzon'da otomobil yol ile apartman arasındaki boşluğa düştü: 2 yaralı
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir otomobil, yol ile apartman arasında bulunan boşluğa düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.
Trabzon'un Ortahisar ilçesi Beşirli mahallesinde meydana gelen kazada 34.DAA.453 plakalı otomobil yolun kenarında bulunan korkuluklara çarparak yolun hemen yanında bulunan bir sitede bulunan apartmanın önüne düştü.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin, aracın içerisinde bulunan Ş.T. ve N.T. isimli iki vatandaşa yaptıkları ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk ettikleri öğrenildi.