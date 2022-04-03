03 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Trabzon’da otelde cesedi bulunan gencin midesinde 352 adet poşet içinde uyuşturucu bulundu

Trabzon’da otelde cesedi bulunan gencin midesinde 352 adet poşet içinde uyuşturucu bulundu

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.04.2022 10:39
Güncelleme:03.04.2022 10:39
Trabzon Ortahisar’da otelde cansız bedeni bulunan gencin uyuşturucu kuryesi olduğu gün yüzüne çıktı. Uçakla şehre gelen ve bir gün sonra cansız bedeni bulunan gence yapılan otopsi sonucunda midesinden 352 tane poşet içerisinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi.
Ramazanın vazgeçilmezi kadayıf
Ramazanın vazgeçilmezi kadayıf
Midesinden 352 adet poşet uyuşturucu çıktı
Midesinden 352 adet poşet uyuşturucu çıktı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
4 köprü kapatıldı
4 köprü kapatıldı
A Haber bölgede
A Haber bölgede
Bir usta: Kayahan
Bir usta: Kayahan
Zehirli denizanası tehlikesi! Sahile vurdu
Zehirli denizanası tehlikesi! Sahile vurdu
Erbaş’tan A Haber’e özel açıklamalar
Erbaş'tan A Haber'e özel açıklamalar
Ayasofya’nın gölgesinde ilk iftar heyecanı
Ayasofya'nın gölgesinde ilk iftar heyecanı
Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde heyelan
Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde heyelan
Bolu Dağı Tüneli’nde heyelan
Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan
Motokuryeye kurşun yağdırdı
Motokuryeye kurşun yağdırdı
Daha Fazla Video Göster