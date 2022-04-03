Trabzon’da otelde cesedi bulunan gencin midesinde 352 adet poşet içinde uyuşturucu bulundu

Trabzon Ortahisar’da otelde cansız bedeni bulunan gencin uyuşturucu kuryesi olduğu gün yüzüne çıktı. Uçakla şehre gelen ve bir gün sonra cansız bedeni bulunan gence yapılan otopsi sonucunda midesinden 352 tane poşet içerisinde uyuşturucu madde olduğu belirlendi.