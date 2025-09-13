Trabzon’da minibüs tıra arkadan çarptı: 15 yaralı

Kaza ilçenin Karadeniz Sahil Yolu Yeşilyalı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Trabzon'dan Rize istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 61 M 608 plakalı yolcu minibüsüne kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasından gelen Azerbaycan plakalı tır hızla çarptı. Minibüs, kaza sonrası önündeki taş kamyonu ile tır arasında sıkıştı. İlk belirlemelere göre kazada minibüste bulunan 15 kişi yaralandı.

