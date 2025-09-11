11 Eylül 2025, Perşembe

Trabzon'da kuyumculukta zor günler: Hasır bilezik rağbet görmüyor
Trabzon’da kuyumculukta zor günler: Hasır bilezik rağbet görmüyor

Trabzon'da kuyumculukta zor günler: Hasır bilezik rağbet görmüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2025 19:16
Düğün sezonunun sönük geçmesi ve fındık üretimindeki düşüş, Trabzon’daki kuyumcuları olumsuz etkiledi. Altın fiyatlarının tarihi zirvelere çıkmasıyla, dünyaca ünlü Trabzon hasır bileziği eski rağbetini kaybetti. Kuyumcular, tüketicilerin artık yatırım amaçlı gram ve çeyrek altına yöneldiğini belirtiyor.
