Trabzon’da kuyumculukta zor günler: Hasır bilezik rağbet görmüyor
Düğün sezonunun sönük geçmesi ve fındık üretimindeki düşüş, Trabzon’daki kuyumcuları olumsuz etkiledi. Altın fiyatlarının tarihi zirvelere çıkmasıyla, dünyaca ünlü Trabzon hasır bileziği eski rağbetini kaybetti. Kuyumcular, tüketicilerin artık yatırım amaçlı gram ve çeyrek altına yöneldiğini belirtiyor.