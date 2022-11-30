Trabzon’da küçük Miraç’ın ölümünde ihmaller zinciri! “Bekle annen gelecek”

Trabzon’da, 2 ay önce servis minibüsünden inip, yolun karşısına geçerken 17 yaşındaki Göktuğ K.'nin üvey annesinden habersiz aldığı otomobille çarptığı 7 yaşındaki Miraç Ömür İnce'nin öldüğü kazaya ilişkin soruşturmada 'ihmaller zinciri' ortaya çıktı. Olayla ilgili 2'si tutuklu 3 kişi hakkında 'taksirle ölüm neden olma’ suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.