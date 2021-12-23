23 Aralık 2021, Perşembe
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Trabzon’da karda kayan araç bahçeye uçtu
Trabzon şehir merkezinde etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Karlı yoldan aşağıya inerken frene basan otomobil sürücüsü kayarak bir sitenin bahçesine düştü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kaza anını gören bir öğrenci ise olayın şaşkınlığını yaşadı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, araçta hasar oluştu.