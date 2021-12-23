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Trabzon’da karda kayan araç bahçeye uçtu

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Giriş: 23.12.2021 12:48
Trabzon şehir merkezinde etkili olan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi. Karlı yoldan aşağıya inerken frene basan otomobil sürücüsü kayarak bir sitenin bahçesine düştü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, kaza anını gören bir öğrenci ise olayın şaşkınlığını yaşadı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, araçta  hasar oluştu.
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