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Trabzon’da dehşet! Silahlı saldırı kamerada

İHA
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Giriş: 25.10.2021 16:30
Güncelleme:25.10.2021 16:32
Trabzon’da Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin İsmailoğlu'nun iş yerine bu sabah silahlı saldırı düzenlendi. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için inceleme başlattı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, sabah saatlerinde Sürmene ilçesindeki Yemişli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürmene Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin İsmailoğlu'na ait bıçak satışının yapıldığı iş yerinin önüne yaklaşan hafif ticari araçtan inen kimliği belirlenemeyen kişi işyerinin içerisine girerek belinden çıkardığı tabanca ile rastgele ateş etti. Şahsın elinde tabanca ile dükkana yürüdüğü fark eden 2'si kadın 3 çalışan işyerinin arka bölümüne kaçarken, dükkanın içerisinde tabanca ile ateş eden şahıs daha sonra dışarı çıkarken dükkanın camlara da 2 el ateş etti. Aynı araçla olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için polis ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, bıçak satış dükkanında maddi hasar meydana geldi.
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