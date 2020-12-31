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Trabzon'da binlerce yıllık 2 mızrak ucu bulundu

A Haber
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Giriş: 31.12.2020 12:47
Güncelleme:31.12.2020 14:02
Trabzon'da 5 bin yıl öncesine ait 2 mızrak ucu bulundu. Mızrak uçları ipekyolu müzesinde sergileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

Trabzon'da 5 bin yıl öncesine ait 2 mızrak ucu bulundu. Mızrak uçları ipekyolu müzesinde sergileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.

Trabzonda binlerce yıllık 2 mızrak ucu bulundu TRABZON'DA BİNLERCE YILLIK 2 MIZRAK UCU BULUNDU

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