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Trabzon'da binlerce yıllık 2 mızrak ucu bulundu
Trabzon'da 5 bin yıl öncesine ait 2 mızrak ucu bulundu. Mızrak uçları ipekyolu müzesinde sergileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.
Trabzon'da 5 bin yıl öncesine ait 2 mızrak ucu bulundu. Mızrak uçları ipekyolu müzesinde sergileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.