Trabzon’da arazi anlaşmazlığı! İzleri yok etmek için evi yaktılar

Trabzon kan donduran bir katliamın adresi oldu. Aynı aileden üç kişi arazi anlaşmazlığı yaşadıkları akrabaları tarafından canice öldürüldü. Ardından da evleri ateşe verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN