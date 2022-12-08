08 Aralık 2022, Perşembe
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Trabzon’da acil serviste korkunç olay! Doktor ve sekreter dehşeti yaşadı
Trabzon’da, hastanenin acil servisinde müşahedeye yönlendirme yüzünden çıkan tartışmada doktor Arslan Kalay’ı darbedip, sekreter Gülcan Birinci’ye hakarette bulunduğu gerekçesiyle hasta T.Ç. ile oğlu D.Ç., gözaltına alındı.