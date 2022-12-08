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Trabzon’da acil serviste korkunç olay! Doktor ve sekreter dehşeti yaşadı

DHA
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Giriş: 08.12.2022 15:20
Trabzon’da, hastanenin acil servisinde müşahedeye yönlendirme yüzünden çıkan tartışmada doktor Arslan Kalay’ı darbedip, sekreter Gülcan Birinci’ye hakarette bulunduğu gerekçesiyle hasta T.Ç. ile oğlu D.Ç., gözaltına alındı.
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