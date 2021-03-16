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Trabzon’da 27 aylıkken 770 gram doğan Ahsen bebek 2 kiloya ulaştı

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Giriş: 16.03.2021 15:15
Güncelleme:16.03.2021 15:29
Trabzon'da, Musa-Emine Aydınlı çiftinin 27 haftalıkken 770 gram ağırlığında doğan çocukları Ahsen bebek, zorlu tedavi sürecinin ardından hastaneden taburcu edildi. Aile yıllar sonra bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyor.

770 gram ağırlığında doğan Ahsen bebek, zorlu tedavi sürecinin ardından 2 kilo olarak taburcu edildi. Trabzon'da yaşayan, Musa-Emine Aydınlı çifti uzun süre çocuk sahibi olamadı.

Çiftin ilk çocuğu Fatma Ahsen 10 kasım 2020 tarihinde 27 haftalıkken, prematüre bebek olarak dünyaya geldi.

Yenidoğan Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Adnan Aslan, 28 hafta altı preterm doğum oranının Türkiye'de yüzde 5 civarında olduğunu söyledi.

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