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Trabzon’da 2 genç fotoğraf çekilirken dalgalara kapıldı! Denizde kaybolan gençler için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

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Giriş: 27.11.2023 18:28
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde limanda dev dalgalara karşı cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye çalışan 2 genç, dalgalara kapılarak sürüklendiği denizde kayboldu. 2 genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Trabzon’da 2 genç denizde kayboldu
Trabzon’da 2 genç denizde kayboldu
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