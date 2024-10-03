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Trabzon yaylalarına mevsimin ilk karı düştü

Trabzon yaylalarına mevsimin ilk karı düştü

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Giriş: 03.10.2024 13:03
Trabzon'un  Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası yakınlarındaki Karakaya Dağı kar yağışı ile birlikte beyaz örtüye bürünürken yayla sakinleri cep telefonlarıyla o anları kayda aldı. Yaylalardaki kar yağışı ile birlikte bölgede hava sıcaklıkları da 8-10 derece civarında düştü.
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