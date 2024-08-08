Trabzon ve Rize’de sağanak etkili oldu! Yollar göle döndü sürücüler mahsur kaldı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Göle dönen Karadeniz Sahil Yolu'nda su birikintisinde mahsur kalan bir otomobil ise yoldan geçen sürücüler tarafından itilerek sudan çıkarıldı. İtfaiye ve karayolları ekipleri de su baskınlarına müdahale edip yollarda biriken su tahliye edildi. Trabzon'un Of ilçesinde akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışla birlikte ilçenin Fındıkoba Güney Mahallesi'nde su baskınları meydana geldi. Ekiplerin bölgede hasar tespit çalışması sürüyor.

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