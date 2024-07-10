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Trabzon Uzungöl'de halat koptu, bir kadın yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 13:58
Trabzon Çaykara'da bulunan Uzungöl'de kurulan insan sapanının halatı kopunca faciadan dönüldü. Olayda yere düşen kadın yaralandı.
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