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Trabzon Tünel Akvaryum’a ziyaretçi akını! 5 binden fazla deniz canlısının yavrusu

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Giriş: 08.09.2023 15:02
Dünyada tünel içerisinde inşa edilen ilk akvaryum Trabzon'da bulunuyor.  Trabzon Tünel Akvaryumu, tam 80 türde 5 binden fazla deniz canlısının ev sahipliği yapıyor. Şehre gelenlerse Tünel Akvaryum’a uğramadan gitmiyor.
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5 binden fazla deniz canlısının yavrusu
5 binden fazla deniz canlısının yavrusu
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