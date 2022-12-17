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Trabzon kuymağı mı, Rize mıhlaması mı? Arasındaki lezzet farkı ne?

A Haber
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Giriş: 17.12.2022 09:58
Karadeniz kahvaltılarının vazgeçilmezi iki lezzeti: kuymak ve mıhlama. Peki bu iki lezzetin arasındaki fark ne? Karadenizlilerin tercihi hangisinden yana? İşte tüm detaylar…
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