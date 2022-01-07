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Trabzon hurmasında 8 bin ton rekolte bekleniyor

AA
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Giriş: 07.01.2022 10:11
Türkiye'nin Trabzon hurması üretiminde üçüncü sırada yer alan Adıyaman'daki ekili alanlar, devlet destekleriyle artıyor. Türkiye'de hurma yetiştiriciliğinde adından söz ettiren kentte ağırlık olarak Gölbaşı ilçesinde yetiştirilen cennet hurmasının mesaisi erken saatlerde başlıyor. Hasatta hurmalar teker teker dalından koparılarak kasalara özenle diziliyor.
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