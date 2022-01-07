07 Ocak 2022, Cuma
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Trabzon hurmasında 8 bin ton rekolte bekleniyor
Türkiye'nin Trabzon hurması üretiminde üçüncü sırada yer alan Adıyaman'daki ekili alanlar, devlet destekleriyle artıyor. Türkiye'de hurma yetiştiriciliğinde adından söz ettiren kentte ağırlık olarak Gölbaşı ilçesinde yetiştirilen cennet hurmasının mesaisi erken saatlerde başlıyor. Hasatta hurmalar teker teker dalından koparılarak kasalara özenle diziliyor.