27 Ocak 2022, Perşembe
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Trabzon-Gümüşhane kara yolunda kar yağışı ve buzlanma riski!
Doğu Karadeniz'de yoğun kar yağışı sonrası yol açma çalışması yapılıyor. Trabzon-Gümüşhane kara yolunda kar yağışı ve buzlanma riski var. Trabzon'da 82 mahalle yolu kardan temizleniyor. Ayrıntıları Trabzon'dan A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı.