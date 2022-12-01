01 Aralık 2022, Perşembe
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Tozunun kilosu 1500 TL! Bursa'da ekimi başladı
Bolu'nun Gerede ilçesinde Gerede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Salep' bahçesi oluşturuldu. Bir dönüm alana dikilecek olan 20 bin 280 adet salep fidanı yöre halkına istihdam sağlayarak gelir kapısı olacak.