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Tozunun kilosu 1500 TL! Bursa'da ekimi başladı

AA
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Giriş: 01.12.2022 10:24
Bolu'nun Gerede ilçesinde Gerede Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 'Salep' bahçesi oluşturuldu. Bir dönüm alana dikilecek olan 20 bin 280 adet salep fidanı yöre halkına istihdam sağlayarak gelir kapısı olacak.
Tozunun kilosu 1500 TL! Bursa’da ekimi başladı
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