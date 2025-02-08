08 Şubat 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Tozlayıcı arılar doğal ekosistemi koruyor!
Tozlayıcı arılar doğal ekosistemi koruyor!

Tozlayıcı arılar doğal ekosistemi koruyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.02.2025 15:52
Tozlayıcılar doğanın önemli bir parçasıdır, sağlıklı bir ekosistem ile verimli bir tarımın sürdürülebilirliği için hayati değer taşır. En yaygın ve etkileyici tozlayıcı türlerinden olan arılar, sıklıkla meyve bahçeleri ile tarım alanlarında bulunarak çok çeşitli bitki türlerinin tozlanmasında rol oynuyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tozlayıcı arılar doğal ekosistemi koruyor!
Edirne’de trafik kazası! Otomobille motosiklet çarpıştı
Edirne'de trafik kazası! Otomobille motosiklet çarpıştı
İstanbul’da cinayet! Öldürüp Hatay’a kaçmak isterken enselendi
İstanbul'da cinayet! Öldürüp Hatay'a kaçmak isterken enselendi
Ölen hasta taburcu edildi iddiası sonrası harekete geçildi
Ölen hasta taburcu edildi iddiası sonrası harekete geçildi
Yurt genelinde hava nasıl olacak?
Yurt genelinde hava nasıl olacak?
Tozlayıcı arılar doğal ekosistemi koruyor!
Tozlayıcı arılar doğal ekosistemi koruyor!
Kış aylarında nasıl beslenmeliyiz?
Kış aylarında nasıl beslenmeliyiz?
Avcılar’da elektrik kabloları patladı itfaiye müdahale etti
Avcılar'da elektrik kabloları patladı itfaiye müdahale etti
Rumeli Feneri’nde korkutan olay
Rumeli Feneri'nde korkutan olay
Anadolu Diyarı Bursa Yenişehir’de!
Anadolu Diyarı Bursa Yenişehir’de!
Türk müziği ile tedavi yöntemleri!
Türk müziği ile tedavi yöntemleri!
Beyran çorbasının tarifi A Haber’de
Beyran çorbasının tarifi A Haber’de
At sırtında İspanya’dan Hacca!
At sırtında İspanya’dan Hacca!
Daha Fazla Video Göster