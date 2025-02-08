Tozlayıcı arılar doğal ekosistemi koruyor!

Tozlayıcılar doğanın önemli bir parçasıdır, sağlıklı bir ekosistem ile verimli bir tarımın sürdürülebilirliği için hayati değer taşır. En yaygın ve etkileyici tozlayıcı türlerinden olan arılar, sıklıkla meyve bahçeleri ile tarım alanlarında bulunarak çok çeşitli bitki türlerinin tozlanmasında rol oynuyor.

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